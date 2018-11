Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- O instanta judiciara din Turcia a ordonat vineri, pe fondul presiunilor Statelor Unite, eliberarea pastorului neoprotestant american Andrew Brunson, acuzat de implicare in complotul militar din 2016. Președintele SUA, Donald Trump, a avut mai multe intervenții publice in care a cerut Turciei eliberarea…

- Un individ imbracat in negru a intrat in curtea vilei lui Fethullah Gulen din Saylorsburg (Pennsylvania, SUA), anunta politia regionala, citata de NBC News. Exista suspiciuni ca individul era inarmat, a declarat pentru agentia Reuters un purtator de cuvant al disidentului turc refugiat in Statele…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care imputa unui ”complot” american prabusirea brutala a lirei turcesti, a acuzat luni Statele Unite ca ar cauta sa loveasca Turcia ”in spate”, relateaza AFP conform News.ro . ”Pe de o parte sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta parte cautati sa va loviti partenerul…

- Cooperarea intre Turcia si SUA este in pericol, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, avertizand Casa Alba ca se va intoarce spre "noi aliati", daca ea continua "sa-i arate lipsa de respect", informeaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele saptamani, relatiile intre cei…

- Turcia nu va ceda la intimidare si la santaj, a declarat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia unui miting desfasurat la Gumushane, in nodul tarii, la scurt timp dupa ce omologul sau american Donald Trump a anuntat dublarea tarifelor vamale la importurile de otel si de aluminiu din…