Donald Trump extinde tarifele comerciale la toate importurile din China

Masura va insemna aplicarea de tarife punitive pentru alte produse chinezesti, in valoare de 300 de miliarde de dolari, a anuntat reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite, Robert Lighthizer, intr-un comunicat.



Lighthizer a spus ca nu a fost luata inca o decizie finala, care s-ar adauga masurii de majorare a tarifelor aplicate unor produse chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, de la 10% la 25%, potrivit news.ro.



In pofida escaladarii tensiunilor, Trump si vicepremierul chinez Liu He au spus ca vor continua discutiile, evitand cel mai grav scenariu, al intreruperii…