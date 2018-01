Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump si-a exprimat joi intentia de a deschide aproape in totalitate apele litorale ale Statelor Unite explorarii de petrol si gaz offshore, inclusiv in largul Californiei, Floridei sau zonei arctice, transmite AFP. Aceasta masura ar reveni asupra unor dispozitii de protejare…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii, noteaza Agerpres, citat de realitatea.net.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Fostul presedinte Barack Obama si fosta candidata la Casa Alba Hillary Clinton sunt cei mai citati, barbat si femeie, in sondajul anual publicat miercuri de Institutul Gallup in legatura cu personalitatile cele mai admirate de americani, relateaza AFP. Barack Obama este barbatul preferat…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…

- Senatorul american care sufera de cancer cerebral a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unor „efecte secundare normale” ale tratamentului pe care il urmeaza. John McCain, 81 de ani, a fost internat miercuri intr-un spital de langa Washington. Senatorul a descoperit in iulie ca sufera de un glioblastom…

- Fostul presedinte american Barack Obama s-a intalnit in weekend cu Emmanuel Macron, pe care l-a sustinut in cursa la Elysee, si a reafirmat impreuna cu fostul presedinte francez Francois Hollande importanta Acordului de la Paris privind lupta impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, conform…

- Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu versiunea adoptata la 16 noiembrie de Camera Reprezentanților. Anunțarea rezultatului votului, chiar de catre vicepreședintele american Mike Pence, a fost primita cu aplauze din partea republicanilor,…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu cele a predecesorului sau, Barack Obama, a declarat intr-un interviu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, informeaza agentia de stiri RIA, citata de Reuters.

- O femeie a fost reținuta și trimisa la inchisoare pentru ca a atacat un polițist cu o periuța de dinți. Autoritațile au fost alertate de catre un barbat, care le-a cerut ajutorul. Fata lui de 19 ani și-a ieșit din minți și nu o mai putea controla.

- Grupul chinez CEFC, care a cumparat pachetul majoritar de acțiuni la Rompetrol, vrea sa cumpere și Central Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la gigantul media Time Warner, scrie Reuters . Tranzacția este estimata la 500 de milioane de euro, iar pentru acest lucru CEFC s-a aliat cu fondul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din 14-15 decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale. "Vom prezenta propunerile noastre catre…

- Partidul a decis numirea in functia de presedinte a lui Emmerson Mnangagwa, fostul vicepresedinte concediat de catre Robert Mugabe acum doua saptamani. Sotia presedintelui zimbabwian, Grace Mugabe, a fost exclusa din partid. Robert Mugabe, in varsta de 93 de ani, intentiona sa predea sefia…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- La aplicațiile, care vor dura 10 zile, participa 14.000 de militari americani, portavionul USS Ronald Reagan, precum și distrugatoarele de rachete USS Stethem, USS Chafee și USS Mustin, conform unui comunicat US Navy.Coreea de Nord, care a reinviat tensiunile regionale prin efectuarea unui…

- Avionul prezidențial Air Force One a parasit aeroportul internațional Ninoy Aquino la miezul zilei, dupa ora locala, la finalul acestui lung periplu care a cuprins cinci țari: Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. 'Mi-am facut mulți prieteni la cel mai inalt nivel', a declarat el jurnaliștilor…

- Reuniunea ministeriala de doua zile va fi prima intrunire la nivel inalt a NATO de la anunțarea de catre președintele american Donald Trump in luna august a unei noi strategii pentru Afganistan, strategie ce pune pe primul plan urmarirea și uciderea teroriștilor. Marți, secretarul general…

- Siria urmeaza sa trimita documentele de adere la Acordul de la Paris, au declarat mai multi oficiali de la Damasc, astfel ca SUA va ramane singura tara care nu aplica pactul global privind combaterea schimbarilor climatice. Oficialii sirieni care urmeaza sa participe la discutiile de la Bonn,…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Conform unui proiect de hotarare de Guvern aflat momentan in dezbatere publica, salariul minim brut pe economie va crește, incepand cu 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, scrie avocatnet.ro. Totuși, masura nu va aduce creșteri similare ale caștigurilor salariale nete, fiind necesara…

- Situatie delicata pentru Angela Merkel: Autoritatile au "pierdut" 30.000 de imigranti Autoritatile germane nu mai au nicio informatie despre 30.000 de solicitanti de azil, potrivit Ministerului german de Interne, citat de publicatia Bild. Un purtator de cuvânt al Ministerului german de Interne…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite in urma atentatului de la New York, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Președintele Klaus Iohannis a trasmis, miercuri, in cadrul mesaj de condoleanțe, dupa atentatul din New York, in urma caruia opt persoane au fost ucise și cel puțin 12 au fost ranite. ”Terorismul nu poate fi prin nimic justificat”, a spus șeful statului, in deschiderea Conferintei femeilor francofone,…

- Șeful poliției newyorkeze a confirmat ca suspectul a strigat un indemn in limba araba, ceea ce ar sugera legaturi cu organizația terorista ISIS. „In orasul New York se pare ca a avut loc un alt atac comis de catre o persoana foarte bolnava si dementa. Autoritatile urmaresc situatia foarte…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Administrația președintelui Donald Trump ezita in problema inarmarii Ucrainei, potrivit materialului The Washington Post. Dupa cum observa autorul, dupa o disputa interna de luni de zile privind trimiterea de arme defensive Kievului, Casa Alba se hotaraște greu. Rezultatul „de facto“ este continuarea…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni in care a fost in vigoare controversata masura de inchidere a granitelor pentru acesti oameni. Cu toate acestea, nici acum portile nu sunt deschise total, fiind exceptati cei care provin din "11 tari de mare risc", cu populatie majoritar musulmana.…

- Autoritațile din județul Valcea au inchis Transalpina, luni dupa-amiaza, din cauza vremii nefavorabile. Cel mai inalt drum din Romania este blocat intre Ranca și Obarșia Lotrului, de la kilometrul 34+500 de metri pana la kilometrul 59+800 de metri, in condițiile in care zona de munte a județului Valcea…

- Barack Obama a revenit in efervescenta reuniunilor de campanie electorala, denuntand evolutia recenta a politicii americane, dar fara mentioneze numele succesorului sau Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Discret de cand a plecat de la Casa Alba, al 44-lea presedinte al Statelor Unite…

- Președintele american Donald Trump a intrat sub tirul criticilor dupa ce a afirmat ca Barack Obama și alți foști conducatori americani nu se intalneau cu familiile soldaților cazuți in lupte, așa cum cere tradiția, relateaza AFP. "Încetați aceasta minciuna penibila, sunteți…

- Donald Trump este din nou ironizat de presa americana dupa ce a declarat ca s-a intalnit cu ”președintele Insulelor Virgine”, care este de fapt, chiar el, insulele aparținand de Statele Unite. Președintele SUA l-a numit pe guvernatorul Insulelor Virgine americane ”președinte” in timpul unui discurs…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA. "Am auzit atâta…

- Confruntarile violente din inchisoarea Cadereyta, aflata in afara orasului Monterrey, au inceput peste noapte, potrivit oficialilor. Un protest al detinutilor a fost scapat de sub control, o persoana a fost ucisa, iar mai multi gardieni au fost luati ostatici. Forte ale politiei au fost…

- Autoritatile din Brasov au decis evacuarea unui imobil din Brasov in care locuiesc 25 de persoane. Masura a fost luata dupa ce s a constatat ca sub bloc s a format o groapa, iar locatarii erau in pericol, informeaza RomaniaTv. Acestia au fost evacuati si cayati, temporar la un camin de batrani dinBrasov.…

- Furtuna tropicala Nate, care se indreapta spre SUA, s-a transformat, sambata, in uragan de categoria 1. Chiar si la stadiul de furtuna, Nate a provocat deja moartea a 28 de oameni si importante pagube in urma trecerii prin America centrala, relateaza AFP. "Nate s-a transformat…

- Statele Unite au anunțat vineri anularea oficiala a embargoului economic impus Sudanului de 20 de ani și suspendat temporar de fostul președinte american Barack Obama, la sfarșitul mandatului, in ianuarie, informeaza AFP. Actualul președinte, Donald Trump, a anulat și alte masuri economice, care…