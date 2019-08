Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din SUA ar trebui sa mearga mai departe si sa se concentreze asupra alegerilor prezidentiale de anul viitor, apreciaza in editorialul de vineri cotidianul german Frankfurter Rundschau, comentand recenta audiere in Congresul de la Washington a lui Robert Mueller, fostul procuror…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat vineri ca recentele mesaje postate pe Twitter de catre presedintele Donald Trump in care a atacat parlamentare democrate provenind din randul imigrantilor merg ''impotriva maretiei americane'', exprimandu-si sprijinul neconditionat pentru acestea, informeaza…

- 'Vreau ferm sa ma distantez de aceste atacuri si sunt solidara cu femeile atacate', a insistat intr-o conferinta de presa Angela Merkel, care intretine relatii dificile cu presedintele american. Cancelarul german a subliniat ca ceea ce a facut forta SUA este tocmai faptul 'ca oamenii de diferite…

- Camera Reprezentantilor a votat pentru a il condamna pe Donald Trump in urma afirmatiilor acestuia la adresa a patru membre al Congresului Statelor Unite. Președintele SUA a respins acuzația, dar a continuat sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritaților. Masura a fost votata…

- "Din punctul meu de vedere, daca iti urasti tara, daca nu esti fericit aici, poti sa pleci", a declarat Trump la un eveniment la Casa Alba consacrat industriei."Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca", a spus liderul de la Casa Alba, atragand…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a decis joi sa convoace pentru a depune marturie mai mult de zece colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care ginerele acestuia Jared Kushner, cu scopul de a stabili daca presedintele americana incercat sa obstructioneze ancheta asupra ingerintei…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca ar prefera sa îl vada pe Donald Trump "în închisoare", decât destituit, au informat surse din cadrul Partidului Democrat, relateaza Mediafax citând The Guardian. Afirmațiile…

- "Le vom putea prezenta americanilor faptele, in urma anchetelor noastre, iar acest lucru ne-ar putea duce la momentul in care o destituire sa fie inevitabila, sau nu. Dar inca nu am ajuns acolo", a declarat Pelosi intr-o conferinta de presa, mentionand ca o destituire "ar fi cu siguranta o sursa…