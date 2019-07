Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a cerut SUA sa aprobe numirea lui Eduardo Bolsonaro, fiului presedintelui Jair Bolsonaro, in functia de ambasador la Washington, a anuntat vineri ministrul de externe brazilian Ernesto Araujo, informeaza dpa. Araujo a declarat ca este "foarte sigur" ca numirea va avea loc si ca…

- Președintele american le-a vorbit studenților din Washington. Sigla prezidențiala care a aparut pe ecranul uriaș de pe scena, o data cu liderul de la Casa Alba, a fost departe de original. Nimeni nu știe cum a fost posibil, cert este ca simbolul fals a starnit imaginația tuturor.

- Emirul Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, a discutat marti, la Casa Alba, cu presedintele american Donald Trump despre posibilitatea medierii disputei dintre SUA si Iran si a semnat mai multe acorduri comerciale, ceea ce indica o apropiere fata de Washington, in pofida blocadei arabe impuse…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro se va întâlni pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20), relateaza Mediafax citând Reuters. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura 40 de minute…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Președintele american Donald Trump a ordonat autoritaților de la Washington sa inițieze procesul de impunere de taxe vamale suplimentare pentru esențialmente toate importurile din China care nu au fost pana acum vizate, a anunțat Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale.Citește…

- Statele Unite vor desemna Brazilia drept aliat major non-NATO, a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, potrivit DPA si EFE. "Iau aceasta decizie ca recunoastere a angajamentelor recente ale guvernului Braziliei de a spori cooperarea in domeniul apararii cu Statele Unite…

- Presedintele american Donald Trump il va primi luni, 13 mai, la Casa Alba pe premierul ungar Viktor Orban, a anuntat marti administratia prezidentiala de la Washington, transmit Reuters, dpa si AFP. Potrivit comunicatului Casei Albe, cei doi lideri vor discuta despre "modalitati de aprofundare a cooperarii…