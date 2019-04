O decizie dura impotriva Iranului a fost anunțata luni de Casa Alba: Donald Trump a decis sa nu mai reinnoiasca derogarile de la respectarea sancțiunilor americane – ce expira la 1 mai – care au permis unui grup de 8 state sa importe totuși petrol iranian. Pentru evitarea supraincalzirii pieței mondiale a petrolului dupa reinstituirea sancțiunilor vizand sectoarele petrolier și bancar iraniene in urma retragerii Statelor Unite, in noiembrie 2018, din tratatul nuclear internațional cu Iranul (semnat in 2015), Washingtonul a acordat excepții de la respectarea noilor sancțiuni unui grup de 8 state…