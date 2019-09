In cursul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Poloniei Andrzej Duda, Donald Trump a declarat: "Eliminarea vizelor este in curs, a fost deja aprobata. Facem acest lucru automat acum si o vom definitiva cat mai curand, pentru a fi mai usor sa se ajunga in Polonia si in Statele Unite pentru cei care doresc. Este ceva foarte, foarte important. Cred ca a fost foarte important pentru presedinte sa rezolve acest lucru. Si a reusit. Prin multa munca, a reusit", potrivit Mediafax.

Intrebat de un jurnalist daca intr-adevar cetatenii polonezi vor…