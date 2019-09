Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Maguire, directorul interimar al informatiilor nationale din SUA, sustine ca plangerea avertizorului de integritate privind continutul unei convorbiri telefonice intre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski se refera la

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite Mike Pompeo a obtinut acordul Ucrainei pentru publicarea transcriptului convorbirii telefonice din 25 iulie dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unei postari pe Twitter a lui Trump.

- "O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca si un succes atat de mare, iar democratii au tinut cu dinadinsul sa o strice si sa o injoseasca cu si mai multe stiri de ultima ora, mizerii ale vanatorii de vrajitoare. Va vine sa credeti?", a transmis Donald Trump pe Twitter.…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni pentru prima data cu omologul sau american Donald Trump saptamana viitoare cu prilejul unei calatorii in SUA, unul dintre principalii sustinatori occidentali ai Ucrainei, a anuntat vineri Kievul, relateaza AFP. Intalnirea ar urma sa aiba loc in…