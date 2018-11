Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Statele Unite a stabilit zeci de teme care ar putea face obiectul unor investigatii ale Camerei Reprezentantilor privind activitatea presedintelui Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Mediafax.

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Recent in Romania s-a dat publicitatii un sondaj din care reiesea ca peste 37% dintre romani doresc relatii mai stranse cu SUA, in timp ce procentul celor care doresc relatii mai stranse cu alte tari este pe undeva pe la jumatate. Desigur, americanii nu au fost intrebati daca si ei doresc relatii mai…

- Dupa alegerile intermediare din Statele Unite, Partidul Democrat a preluat controlul Camerei Reprezentanților – camera inferioara a Congresului – și va impune sancțiuni mai dure, iar una dintre acestea va ținti noua datorie suverana a Rusiei, scrie The New York Times. De asemenea, democrații vor incerca…

- In acest an, 55% dintre votante au declarat ca au sprijinit un democrat pentru Camera, comparativ cu 49% care au sustinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014. Per total, votantii au fost profund divizati in ce priveste performanta in functie a presedintelui Donald Trump, dar…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.