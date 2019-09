Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump a prezentat transcriptul convorbirii pe care președintele american Donald Trump a avut-o in luna iulie cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski. Din discuție rezulta clar ca informația transmisa in cursul zilei potrivit careia președintele american a incercat sa-l determine pe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, in conversatia telefonica avuta la 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca Germania nu face aproape nimic pentru Ucraina si ca, la fel ca alte capitale europene, Berlinul vorbeste, dar nu face nimic concret, releva transcriptul discutiei…

- Liderul de la Casa Alba susține ca discuția telefonica avut cu președintele ucrainean a fost mai mult una de felicitare, insa cei doi au discutat și despre corupție și Biden. "Conversația pe care am avut-o a fost in mare masura pentru a il felicita, am discutat mult despre corupție și despre…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- O posibila promisiune pe care presedintele Donald Trump i-ar fi facut-o unui lider strain intr-o convorbire telefonica supravegheata de serviciile de informatii americane si in urma careia acestea din urma au initiat o investigatie cu privire la continutul ei ar implica Ucraina, scrie vineri cotidianul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia in Statele Unite pentru a participa la reuniunea Adunarii Generale ONU, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Aceasta va fi prima intrevedere a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, analizeaza posibilitatea de a limita asistenta militara alocata Ucrainei, generand preocupari referitoare la eficienta actiunilor de contracarare a Rusiei, afirma surse citate de site-ul Politico.com si de CNN.Statele Unite ofera Ucrainei asistenta militara…