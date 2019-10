Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani a apreciat marti, la New York, ca omologul sau american Donald Trump trebuie "sa restabileasca increderea" intre SUA si Iran inainte ca o intalnire intre cei doi sefi de stat sa poata avea loc, informeaza AFP. Inaintea unei intalniri "trebuie sa cream un climat de…

- Presedintele american Donald Trump isi confirma interesul de a cumpara Groenlanda de la Danemarca, o eventualitate pe care a catalogat-o drept o ”mare tranzactie imobiliara”, precizand ca nu este vorba despre o prioritate a Statelor Unite, relateaza AFP.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA…

- Un inalt responsabil al guvernului american a cerut luni "partilor sa se abtina de la orice violenta" in Hong Kong, facand apel in acelasi timp la respectarea "diferitelor opinii politice", relateaza AFP. "Este in interesul societatilor atunci cand diferitele opinii politice sunt respectate si se pot…

- China "nu are nevoie de sfaturi" in dosarul protestelor din Hong Kong, a declarat joi presedintele american Donald Trump, la aproape doua luni de la inceputul tensiunilor din teritoriul chinez, relateaza AFP. "Nu au nevoie de sfaturi", a declarat liderul de la Casa Alba, dupa ce armata chineza a difuzat…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters paotrivit Agerpres. "Dorim schimburi diplomatice…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters. "Dorim schimburi diplomatice cu Coreea de Nord",…

- Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra bunelor relatii intre Washington si Ankara, dupa primele livrari de sisteme ruse de aparare antiaeriana tip S-400, pe care Statele Unite le considera incompatibile cu dispozitivele NATO, relateaza AFP.

- Administratia Chinei a denuntat, marti, declaratiile presedintelui SUA, Donald Trump, cerand ajungerea la un acord comercial axat pe "respect reciproc si egalitate", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca taxele vamale…