- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Presedintele american Donald Trump a fost sfatuit de avocati sa nu dea declaratii procurorului special Robert Mueller, sustine cotidianul New York Times. Avocatii sunt ingrijorati ca, avand in...

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu difuzat duminica de un post de televiziune ca ar fi mai dur decat Theresa May in negocierile referitoare la Brexit, relateaza Bloomberg.Comentariile lui Trump ar putea sa amplifice problemele cu care se confrunta May in propriul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca ''American First'' nu inseamna ''America singura'', dar avertizand in acelasi timp ca SUA ''nu vor mai inchide ochii''…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului...

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vobit cu ea, nu știm ce gandește și ce...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca isi doreste ca in SUA sa vina imigranti de "pretutindeni", dupa ce a fost recent acuzat ca a folosit un limbaj ofensator la adresa imigrantilor din Haiti si tari africane, informeaza site-ul postului CNN.

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- „In noiembrie, am inceput livrarea primelor avioane de lupta F52 și F-35. Avem un total de 52 și am livrat cateva inainte de termenul stabilit”, a spus Trump, miercuri, la Casa Alba, avand-o alaturi pe șefa Guvernului norvegian, Erna Solberg. Potrivit Washington Post, aeronavele F-52 pot fi vazute,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decat Kim Jong-Un, relateaza Agerpres . „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de înteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, în prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat autoritatile iraniene ca "lumea urmareste" protestele fata de problemele economice si coruptie, indemnand regimul de la Teheran sa respecte drepturile cetatenilor.

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Presedintele american Donald Trump a primit, in Ajun, apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce-si doresc de Craciun, dar a dezvaluit si lucrurile care se afla pe lista lui.

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, intarind astfel cea mai mare victorie legislativa din primul sau an la conducerea tarii, transmit AP si Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte, transmite…

- Președintele american, Donald Trump, a semnat bugetul de Aparare pentru anul 2018. Documentul consemneaza alocarea a aproape 700 de miliarde de dolari pentru cheltuielile armatei și prima marire a contingentului militar din ultimii șapte ani.

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…

- Turcia considera ca tarile arabe au avut o reactie slaba la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si ca acestora le este teama sa nu supere Washingtonul, conform Reuters. Presedintele turc, Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca ignora…

- Președintele SUA, Donald Trump, a pledat sambata impotriva rasismului și pentru egalitate de șanse, in timpul inaugurarii unui muzeu al drepturilor civice in Jackson (Mississippi, sud), eveniment care a fost boicotat de mai multe personalitați afro-americane, inclusiv de primarul localitații, informeaza…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate si conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranta cetatenilor nostri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Qatar, a declarat joi ca ”dezaproba” anuntul presedintelui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului, o decizie care ”contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate” al ONU, relateaza AFP. Macron a…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa.”Am hotarat ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- In timpul unei audieri cu ușile inchise in Congresul SUA, ministrul justiției Jeff Sessions a refuzat joi sa raspunda daca președintele Donald Trump i-a cerut vreodata sa blocheze ancheta Ministerului Justiției asupra amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, potrivit unor parlamentari…

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…