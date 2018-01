Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului si afirmand ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare al Coreii de Nord,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarat sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP.Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge…

- În ciuda faptului ca partenerul sau de viata se afla în „lumina reflectoarelor” la nivel mondial, foarte putine se stiu despre Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un, conform Business Insider. Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a dispus eliminarea de la varful armatei a doi ofiteri de rang inalt, pentru a reduce influenta fortelor militare si pentru a-si intari puterea, au afirmat marti experti sud-coreeni, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. De la venirea sa la putere in 2011, liderul…

- Mass-media din Coreea de Nord a indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France...

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- Presedintele american, care recent a fost descris de presa de stat nord-coreeana drept un "batran nebun", a raspuns printr-un mesaj pe Twitter la insultele Phenianului. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma «batran», in conditiile in care eu nu l-as numi NICIODATA «scund si gras»? Oh,…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului" de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul nord-coreean, relateaza France Presse."Viitorul acestei regiuni si al minunatilor sai locuitori nu pot fi luate ostatice de fantasmele…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau în Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a adresat miercuri la Seul un avertisment "dictaturii crude" de la Phenian, îndemnând-o sa nu "subestimeze" niciodata determinarea Statelor Unite și a aliaților acestora, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana.

- "Coreea de Nord este o amenințare mondiala care necesita o acțiune mondiala", a afirmat Trump in conferința de presa comuna cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-In in finalul discuțiilor la palatul prezidențial de la Seul. In cadrul acestei intalniri, președintele sud-coreean i-a spus lui…

- Air Force One a aterizat in jurul orei locale 12,18 la baza aeriana Osan (64 km sud de Seul). Trump are, la primul punct al programului, un pranz cu trupele americane dislocate la baza militara Humphreys. Apoi, el se va deplasa la Seul pentru o intalnire cu omologul sau sud-coreean. ''Niciun…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca "ar fi deschis la o discutie personala cu Kim Jong-Un", liderul nord-coreean, pentru a-l convinge sa renunte la ambitiile sale nucleare, relateaza Telegraph .

- Presedintele american, Donald Trump, ajunge astazi in Japonia, in cadrul primului sau turneu in Asia. Liderul de la Casa Alba are in agenda intrevederi cu premierul Shinzo Abe, cu militari americani și membri ai familiilor unor japonezi rapiți in Coreea de Nord.

- Regimul nord-coreean a declarat marți seara ca președintele american Donald Trump ar fi "deranjat mental iremediabil", un atac foarte personal la adresa șefului Casei Albe, inaintea primei sale vizite in Asia in calitate de șef de stat, in contextul tensiunilor in jurul ambițiilor nucleare…

- Liderul nord-coreean a fost fotografiat in timpul unei vizite la un producator de cosmetice din Phenian alaturi de sotia sa, misterioasa Ri Sol-ju, potrivit Daily Star. Mai mult, Kim Jong-un le-a cerut femeilor din Coreea de Nord sa fie mai frumoase. Imaginile au starnit amuzamentul presei…

- Cea mai recenta vizita de lucru a președintelui nord-coreean, Kim Jong Un, a fost intr-o fabrica de cosmetice. Liderul nord coreean a vizitat fabrica recent renovata alaturi de soție, o apariție rara pentru Ri Sol-ju, relateaza BBC.In fotografiile publicate agenția de presa de stat de la Phenian,…

- Donald Trump va efectua un turneu in Asia in perioada 3-14 noiembrie, in contextul amplificarii tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord. Liderul de la Washington va ajunge la Manila in ultima parte a programului, care include vizite in Japonia, Coreea de Sud, China si Vietnam. "Vom discuta…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic în Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un înalt oficial nord-coreean. „Ministrul de externe este pe deplin informat cu privire la intentiile liderului…

- Președintele american Donald Trump a declarat, duminica, intr-un interviu acordat pentru Fox News, citat de site-ul postului France 24 și preluat de Mediafax , ca Statele Unite sunt pregatite pentru a raspunde amenintarilor venite dinspre Coreea de Nord. ”Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- "Am tot incercat sa-l invitam pe președintele american intr-o vizita de trei zile, convenind in cele din urma ca președintele Trump și soția sa sa soseasca in dimineața zilei de 7 noiembrie, dar am luat in considerare și dificultațile legate de asigurarea unui protocol diplomatic corespunzator in…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe. "Prin…