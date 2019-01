Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost constrans sa-si amane sine die discursul prezidential asupra Starii Uniunii (State of the Union Address), fara o solutie deocamdata pentru a scoate tara din blocajul bugetar cel mai lung din istoria tarii, informeaza joi AFP. 'Imi voi rosti discursul cand shutdown-ul se va termina.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va sustine discursul anual privind Starea Uniunii in Congres la 29 ianuarie, in ciuda blocajului actual al administratiei ('shutdown'), relateaza DPA. Trump a facut acest anunt intr-o scrisoare catre Nancy Pelosi, rivala sa politica…

- Astfel, 'Shutdown'-ul se transforma intr-o reglare de conturi: Donald Trump a informat-o joi pe Nancy Pelosi, presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, ca i-a anulat o deplasare in strainatate, subliniind intr-o scrisoare plina de ironie ca este preferabil ca ea sa ramana la Washington pentru…

- "Shutdown"-ul se transforma intr-o reglare de conturi: Donald Trump a informat-o joi pe Nancy Pelosi, presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, ca i-a anulat o deplasare in strainatate, subliniind intr-o scrisoare plina de ironie ca este preferabil ca ea sa ramana la Washington pentru a lucra,…

- Președintele american Donald Trump i-a anulat presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, un turneu in Belgia, Egipt și Afganistan in contextul blocajului bugetar, in contextul blocajului federal care a intrat in a 27-a zi, relateaza Reuters.

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, i-a cerut miercuri presedintelui republican al SUA, Donald Trump, sa amane discursul sau privind Starea Uniunii, prevazut pe 29 ianuarie, din...

- "Din pacate, tinand cont de ingrijorarile legate de securitate si daca serviciile statului nu isi reiau activitatea saptamana aceasta, va sugerez sa lucram impreuna pentru a gasi o alta data (...) sau sa luati in considerare sa prezentati in scris Congresului discursul dvs. privind Starea Uniunii",…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, i-a cerut miercuri presedintelui republican al SUA, Donald Trump, sa amane discursul sau privind Starea Uniunii, prevazut pe 29 ianuarie, din cauza ''shutdown''-ului care blocheaza partial administratia federala americana,…