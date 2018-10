Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca ia in considerare numirea Dinei Powell in functia de ambasador al Statelor Unite la Natiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand si zvonul conform caruia va oferi functia fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters.

- Casa Alba a trimis spre aprobare Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite in Romania, se arata intr-un comunicat emis marți de Administrația de la Washinghton, scrie Mediafax.Numele lui Zuckerman apare intr-o lista de nominalizari…

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

