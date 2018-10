Donald Trump: Dina Powell ar putea fi viitorul ambasador al Statelor Unite la ONU

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia, iar presedintele Donald Trump, care a acceptat-o, scrie BBC News. Prezent alaturi de Haley in Biroul Oval, Donald Trump a declarat ca reporterilor ca ambasadorul va parasi postul la sfarșitul…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Presedintele american Donald Trump va prezida miercuri, pentru prima data, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, sedinta despre care ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat ca ar putea fi 'cea mai urmarita din istorie', transmite dpa. Nikki Haley a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un...

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat, miercuri, pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba.