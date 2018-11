Stiri pe aceeasi tema

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, vineri, la patru porci dintr-o gospodarie din comuna Negrasi, judetul Arges, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Acestea sunt primele cazuri de imbolnaviri din Arges.

Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut, vineri, o greșeala la Sibiu, spunand "Summit NATO" in loc de "Summit UE", care va avea loc la Sibiu, de Ziua Europei, scrie Mediafax.

- Presedintele Donald Trump a afirmat vineri ca nu le-a cerut soldatilor americani sa traga asupra migrantilor la frontiera cu Mexicul in cazul in care acestia ar arunca cu pietre, relateaza AFP. ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce…

- Armata americana ar putea fi nevoita sa traga asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in SUA, daca acestia vor arunca in soldati cu pietre, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump, informeaza vineri AFP. In conditiile in care mai multe "caravane de migranti" din America Latina se indreapta…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Caravana migrantilor din America Centrala, aflata in drum catre Statele Unite, a facut o pauza in localitatea Tapanatepec, in statul Oaxaca, iar ciocniri au avut loc pe podul de la frontiera intre Guatemala si Mexic, unde politisti au oprit intrarea a peste 1.000 de oameni din Honduras, relateaza…

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a...