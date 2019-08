Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis in dialog cu președintele SUA, Donald Trump, in Biroul Oval de la Casa Alba. Ambii președinți au facut declarații și și-au aratat emoția și placerea de a se reintalni intr-o formula euroatlantica prioritizata in jurul securatații, a vizelor și a angajamentului fața de cetațeni.

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Președintele american a fost intrebat și cu privire la…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți, la intrevederea cu președintele Klaus Iohannis, in Biroul Oval de la Casa Alba, ca a auzit ca in Romania sunt mișcari politice dar ca are incredere ca Iohannis va trece cu bine prin ele pentru ca este „talentat” și a facut „o treaba buna”. Afirmațiile…

- UPDATE Klaus Iohannis a ajuns in Biroul Oval al presedintelui american Donald Trump. Ambii presedinti au facut declaratii si si-au aratat emotia si placerea de a se reintalni intr-o formula euro-atlantica prioritizata in jurul securatatii, a vizelor, a angajamentului fata de cetateni. „Este o onoare…

- Klaus Iohannis efectueaza, in numai 2 ani, a doua vizita oficiala in SUA! Inainte de intalnirea din Biroul Oval cu Donald Trump, președintele Romaniei se va intalni cu tot Guvernul SUA.Se va semna o declarație politica comuna, prima dupa 10 ani. știre in curs de actualizare

- Președintele american Donald Trump a purtat miercuri o convorbire telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta despre incendiile de vegetatie din Siberia și despre relatiile comerciale dintre cele doua națiuni, a anuntat Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters. Purtatorul…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca intenționeaza sa-l numeasca pe secretarul pentru Armata, Mark Esper, ca secretar al Apararii, se arata într-un comunicat al Casei Albe citat de Reuters.Esper preia luni funcția de secretar al apararii, dupa demisia lui Patrick Shanahan,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la represalii, relateaza AFP si Reuters,''Iranul a facut o mare greseala!'', a scris liderul…