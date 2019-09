Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a solicitat ”amestecul” Ucrainei in alegerile prezidentiale ameriane din 2020 intr-o convorbire la telefon cu presedintele Volodimir Zelenski, iar Casa Alba a incerat dupa aceea sa faca astfel incat acest apel telefonic sa ramana secret, acuza un lansator de alerta intr-un document exploziv…

- Președintele Donald Trump a parut sa o ia peste picior pe activista Greta Thunberg, afirmand pe Twitter despre acesta ca pare o "fata foarte fericita pe care o așteapta un viitor stralucit și extraordinar", relateaza site-ul Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Pare o fata foarte fericita pe care…

- Președintele american Donald Trump a facut declarații contradictorii despre un posibil conflict intre Statele Unite și Iran, in contextul atacului cu drone asupra mai multor rafinarii petroliere din Arabia Saudita. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca nu vrea „razboi cu nimeni”, insa a amintit ca Statele…

- Uraganul Dorian a crescut in intensitate sambata si ar putea lovi statele Carolina de Nord și Carolina de Sud. Ciclonul insoțit de viteze ale vantului de peste 200 de kilometri pe ora ar putea sa ocoli zona statului Florida, insa nu este exclus ca furtuna extrem de puternica sa produca pagube insemnate…

- Potrivit site-ului Axios, Donald Trump ar fi intrebat la o reuniune privind uraganele daca ar fi posibil, pentru a le impiedica sa se formeze complet in ocean, sa se arunce o bomba atomica in centrul lor. Persoanele care au participat la reuniune au fost uimite de intrebarea adresata de presedintele…

- Liderul de la Casa Alba a scris pe Twitter ca a discutat cu "cei doi buni prieteni" ai sai, premierul indian Narendra Modi si cel pakistanez Imran Khan, despre caracterul urgent al necesitatii ca cele doua tari "sa actioneze pentru a reduce tensiunile din Kashmir"."O situatie delicata,…

- Presedintele Donald Trump a informat luni despre discutiile telefonice purtate cu premierii Indiei si Pakistanului, pe care i-a incurajat sa reduca tensiunile legate de Kashmir, informeaza AFP. Liderul de la Casa Alba a scris pe Twitter ca a discutat cu "cei doi buni prieteni" ai sai, premierul indian…

- Presedintele Donald Trump a salutat cu caldura marti ideea ca fiul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro sa fie numit ambasador in Statele Unite, in contextul in care, in prezent, relatiile dintre cei doi lideri "reactionati" sunt mai bune ca niciodata, transmite AFP, potrivit Agerpres."Cred…