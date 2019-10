Donald Trump, despre ofensiva Turciei în Siria 'Ne uitam si negociem si incercam sa facem Turcia sa faca ceea ce trebuie, pentru ca vrem sa oprim razboaiele (...) pe o baza umanitara', a spus Trump la Casa Alba cu prilejul unei intalniri cu presedintele italian, noteaza agentia DPA. 'Nu este granita noastra' si deci 'nu ar trebui sa pierdem vieti in legatura pentru ea', a mai spus el despre frontiera Siria-Turcia, de unde a retras trupele saptamana trecuta. 'Siria ii protejeaza pe kurzi. Asta e bine', a declarat Trump, referindu-se la guvernul presedintelui Bashar al-Assad. El a urat Rusiei si Siriei 'succese' in cooperarea lor si a indicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o încetare a focului în nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Mediafax citând Reuters. Turcia…

- 'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti' militarii desfasurati in Siria, 'cu exceptia celor desfasurati la Al-Tanf', o baza controlata de circa 150 de militari americani in sudul tarii. Ministrul american al apararii Mark Esper anuntase - duminica -…

- Donald Trump a emis luni ipoteza potrivit careia kurzii elibereaza voit ”cativa” prozonieri din gruparea jihadista Statul Islamic (SI), cu scopul de a obliga Statele Unite sa se implice pe teren, de unde Washingtonul incearca sa-si retraga trupele, relateaza AFP.

- 'Kurzii i-ar putea elibera pe unii dintre ei pentru a ne forta sa ne implicam', a opinat intr-un mesaj pe Twitter presedintele american. Donald Trump a asigurat ca acesti jihadisti ar putea fi 'usor recapturati de Turcia sau de catre tarile europene de unde multi provin'. 'Dar ei trebuie sa actioneze…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…

- Președintintele american Donald Trump le-ar fi spus ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei ca ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu l-a îngrijorat, a scris Washington Post vineri seara, potrivit AFP. Aceste declarații au fost facute în cadrul întâlnirii…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- TASS il citeaza ca sursa pe directorul concernului de stat Rostec, Serghei Cemezov.In Turcia au fost deja livrate luna aceasta sisteme S-400, iar ca reactie Statele Unite au inceput eliminarea partii turce din programul de avioane de lupta "invizibile" F-35. Washingtonul a invocat motive…