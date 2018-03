Donald Trump despre Mike Pompeo: Avem acelaşi mod de a gândi Spre deosebire de Rex Tillerson, care a avut cu Trump o relatie rece si marcata de divergente mai mult sau mai putin vizibile, Mike Pompeo este unul dintre cei care au reusit sa-si faca loc in primul cerc al colaboratorilor apropiati ai actualului presedinte. 'Avem acelasi mod de a gandi', a punctat Donald Trump dupa ce a anuntat, pe Twitter, numele noului secretar de stat, potrivit Agerpres.



Pompeo este, de altfel, cel care ii aducea presedintelui rapoartele si sintezele realizate de serviciile de informatii sub forma de grafice, cunoscand repulsia lui Trump fata de lectura. In plus,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din Comisia pentur servicii secrete a Camerei Reprezentantilor spun ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi existat o colaborare intre campania lui Trump si Kremlin in cadrul alegerilor prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, conform news.ro.Comisia pentru Servicii Secrete a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Uniunea Europeana a salutat decizia Statelor Unite si Coreei de Nord de a initia negocieri directe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a anuntat intentia de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, relateaza cotidianul Le Figaro.

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- "Nu ne vom schimba politica de a ne spori presiunile asupra Coreei de Nord prin orice mijloace, pentru a o obliga sa se angajeze pe calea renuntarii la programele sale nuclear si balistic, intr-o forma completa, veritabila si ireversibila, si sa intreprinda pasi concreti spre denuclearizare", a declarat…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Ar fi fost folosit agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Fratele vitreg al lui Kim Jong Un, ucis in aeroport de doua femei Purtatoarea…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, si tatal lui, fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il, au folosit pasapoarte braziliene obtinute fraudulos in anii 1990 pentru a solicita vize de calatorie in state occidentale, afirma oficiali din cadrul serviciilor de securitate occidentale citati de Reuters.

- O delegatie nord-coreeana la nivel înalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit în Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- SUA nu iau in considerare o lovitura militara preventiva limitata impotriva Coreei de Nord cu scopul de a pedepsi regimul nord-coreean pentru dezvoltarea programului sau de arme nucleare, au asigurat joi congresmeni americani, citand responsabili ai Casei Albe, potrivit AFP.Conform unor media,…

- Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cantat pe toata durata meciului si s-au sincronizat precum la paradele din Coreea de Nord. JO DE IARNA 2018. Cum arata MAJORETELE lui Kim Jong-Un la Jocurile Olimpice de iarna…

- Echipa unificata a Coreei a fost invinsa de Elvetia cu scorul de 8-0 la primul sau meci in turneul feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018, sambata, pe patinoarul de la Gangneung. In ciuda acestei infrangeri, echipa Coreei a castigat meciul simbolurilor, comenteaza AFP.…

- Echipa unificata a Coreei a fost invinsa de Elvetia cu scorul de 8-0 la primul sau meci in turneul feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018, sambata, pe patinoarul de la Gangneung. In ciuda acestei infrangeri, echipa Coreei a castigat meciul simbolurilor, comenteaza AFP.…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, va asista la meciul de hochei pe gheata feminin al echipei unificate a Coreei la Jocurile Olimpice de iarna 2018, sambata seara la Gangneung, a anuntat presedintia sud-coreeana intr-un comunicat, scrie AFP. Kim Yo Jong, primul membru…

- Dupa o zi agitata, senatorii au fost nevoiti sa convoace o sesiune, dupa ce au depasit ora-limita de la miezul noptii, de la care Guvernul nu mai dispune de credite pentru a functiona.Statul trebuie, in acest caz, sa trimita in somaj tehnic sute de mii de functionari din departamente, servicii…

- Presedintele american a aprobat declasificarea unei note confidentiale redactate de republicanii din Congres si care justifica aceste critici, detaliind, in opinia lor, un abuz de putere al FBI odata cu punerea sub ascultare a unui membru al echipei sale de campanie inainte de alegerile din noiembrie…

- Mike Pompeo, directorul CIA, se asteapta ca Federatia Rusa sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc in noiembrie si a precizat ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Cu toate ca in ultima perioada…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Kim Jong Un surprinde din nou. A cerut pur si simplu UNIFICAREA cu Coreea de Sud, cu promisiunea de a ”zdrobi” toate provocarile impotriva realizarii reunificarii Peninsulei Coreene si care se opun ”progresului”.

- Han Tae Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a cerut Statelor Unite sa opreasca pe termen nedeterminat exercitiile militare cu armata sud-coreeana, suspendate inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna, programate sa inceapa in Coreea de Sud pe 9 februarie. Han Tae Song a atras atentia ca, in…

- "Nu vom cunoaste niciodata caracterul exact al activitatilor din Coreea de Nord. Nu vom sti niciodata momentul exact in care nord-coreenii vor incerca sa efectueze un nou test nuclear. Riscul principal este ca programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord sa continue sa se extinda, sa devina mai…

- Medicii i-au recomandat sa faca mai multe exercitii fizice, insa nu este de asteptat ca Donald Trump sa mearga la sala de fitness – presedintele american spune ca face destula miscare pe terenul de golf si la complexul de la Casa Alba, a relatat miercuri Reuters, informeaza AGERPRES . “Am parte de exercitii.…

- Phenianul a suscitat ingrijorare pe plan international in 2017 prin cresterea numarului de lansari de rachete si efectuarea unui al saselea test nuclear prezentat ca fiind un experiment cu bomba cu hidrogen.Dar Nordul tocmai a acceptat sa participe la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang,…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog.Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog. Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate atinge…

- Sursele citate de CNN sustin ca și unele persoane din cercul apropiaților lui Winfrey ii cer insistent, in privat, sa candideze, dar Oprah nu s-a hotarat inca.In trecut, Winfrey a declarat ca nu este interesata sa candideze la presedintie, spunand cand a fost intrebata despre alegerile…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Pentru prima data dupa Razboiul Rece, americanii, si nu numai, sunt ingrijorati in privinta capacitatii de control a problemei arsenalului nuclear pe care presedintele american ar trebui sa o aiba. Replicile copilaroase, dar acide, dintre Donald Trump si liderul nord-corean Kim Jong Un referitoare la…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Donald Trump ar urma sa adopte in 2018 mai multe masuri protecționiste ce ar putea duce la conflicte comerciale, iar republicanii ar putea pierde in alegerile din noiembrie majoritatea din Congres și astfel le-ar da cale libera democraților sa demareze procedura de destituire a președintelui american.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Barack Obama este barbatul preferat de 17- dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14- dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008. Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3- dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton este din nou cea mai…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup.

- Joo-il Kim, care traieste în Londra, a sustinut ca în armata nord-coreeana exista brigazi de sinucigasi care &"traiesc si mor&" pentru Kim Jong-un si care se vor arunca în aer la comanda dictatorului.

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra 32 un text de finantare,…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume", potrivit KCNA.La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM)…