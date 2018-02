Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a afirmat luni ca nu ar fi ezitat sa intre "chiar si fara arma" in liceul din Florida pentru a opri atacul armat care a facut 17 morti, la 14 februarie, relateaza AFP. "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat…

- Paznicul școlii din Florida la care a avut loc masacrul de la mijlocul lunii februarie, demis. Omul nu a intervenit, deși era inarmat. Un gardian inarmat, care se afla in incinta școlii Stoneman Douglas din Florida, SUA, in timpul atacului armat sangeros de la mijlocul lunii februarie, și-a dat demisia…

- Scot Peterson, politistul in cauza, si-a dat demisia dupa ce o investigatie a stabilit ca nu l-a oprit pe atacator. Trump a spus ca s-ar putea ca Peterson sa fie „un las" care „nu reactioneaza cum trebuie sub presiune". Intre timp, guvernatorul din Florida a cerut ca fiecare scoala sa aiba cate un ofiter…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a autoriza portul de arma…

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Retinut de fortele de ordine, tanarul in varsta de 17 ani a proferat aceasta amenintare in timpul unei dispute cu unul dintre profesorii sai, vineri, la doua zile dupa atacul armat comis de catre un fost elev la un liceu din Parkland, in Florida, unde a ucis 17 persoane.La domiciliul adolescentului,…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca inarmarea profesorilor ar putea preveni atacurile armate din scoli, precum cel din Florida de saptamana trecuta in urma caruia au murit 17 persoane, potrivit BBC. Un membru al staff-ului cu o arma ar putea incheia o astfel de actiune „foarte rapid”,…

- In fata lacrimilor, furiei si marturiilor tinerilor care au scapat cu viata din atacul armat din Florida, Donald Trump a promis masuri ”puternice” si a evocat posibilitatea de a autoriza portul armelor de foc de catre unii profesori, relateaza AFP preluat de agerpres.Aceasta idee, extrem de…

- Donald Trump cere ca vinzarea unor dispozitive care permit pustilor automate sa traga precum mitralierele sa fie interzisa. Autorul masacrului din Las Vegas din octombrie a folosit astfel de dispozitive, care i-au permis sa traga 90 de gloante in zece secunde. Individul a ucis atunci 58 de persoane…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- A aparut in public destul de rar de la inceputul anului, mai ales dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump, iar in timpul vizitelor oficiale, Prima Doamna a fost distanta. Daca la Congres Melania a venit singura și a purtat o ținuta in totalitate alba, la…

- Supravietuitorii masacrului de la liceul din Florida l-au criticat pe presedintele american Donald Trump dupa ce acesta a afirmat ca FBI-ul a ratat semnalele privind autorul atacului armat din cauza ca a pierdut prea mult timp cu ancheta privind ingerintele Rusiei in scrutinul prezidential din SUA.

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa vineri in oraselul Parkland, situat in statul Florida, pentru a vizita liceul in care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza site-ul publicatiei The Hill.

- Presedintele american Donald Trump a pus atacul armat de joi de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui dezechilibrat si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP, preluat de AGERPRES.Atatea semne ca tragatorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- 17 oameni au fost uciși la liceul din Parkland, Florida, au confirmat autoritațile locale. Atacatorul a fost prins de poliție. Este vorba despre un fost elev al liceului. Tanarul fusese exmatriculat.

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Autoritatile au confirmat ca exista mai multe victime. Atacul armat a avut loc la liceul Stoneman Douglas din Parkland. Presa locala relateaza ca este vorba despre cel putin 20 de persoane ranite. Unele dintre victime primesc ingrijiri…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre prietenii Americii'',…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exclus luni orice dialog cu talibanii, informeaza AFP. In cadrul unei intalniri la Casa Alba cu ambasadorii statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, Trump a condamnat atacurile din Afganistan impotriva "celor nevinovati" si a afirmat…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii i-a acordat jurnalistului Piers Morgan, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un interviu in care a vorbit, intre altele, despre femei si feminism si in care si-a exprimat respectul fata de prim-ministrul britanic Theresa May si a spus ca il place mult pe…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejându-se de ploaie cu o umbrela, în timp ce Melania și fiul sau Baron merg în spatele sau prin ploaie. Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial,…

- "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri), la spitalul national militar Walter Reed s-a desfasurat foarte bine. Presedintele are o sanatate excelenta", a declarat medicul Ronny Jackson care anterior s-a ocupat de predecesorul lui democrat Barack Obama. El urmeaza sa ofere marti detalii asupra…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va semna luni o directiva in baza careia astronauții americani vor fi trimiși din nou pe Luna și chiar pe Marte. Anunțul a fost facut de un reprezentant al Casei Albe, citat de agenția Reuters. „«Directiva Politicii Spațiale» dispune NASA «sa conduca un program…

- Incendiile de vegetatie întretinute de vânt continua sa faca ravagii în California de Sud, SUA, distrugând sute de cladiri si fortând 120.000 de oameni sa fuga din calea fenomenului neobisnuit. Situatia este sumbra, în conditiile în care se…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, într-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa dupa ce a distribuit înregistrari video…

- "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din interiorul Regatului Unit. Noi suntem bine!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a greșit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam…