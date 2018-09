Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada 'acum' pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare.

- Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada "acum" pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare, scrie agerpres.ro.

- Trimisul special al ONU pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, a facut apel vineri la Israel si la Hamas "sa se indeparteze de marginea prapastiei" in urma unei escaladari a violentelor in Fasia Gaza care s-a soldat cu moartea a patru palestinieni, relateaza AFP. "Fiecare in Fasia…

- Presedintele american Donald Trump a cerut din nou statelor membre ale Organizației Țarilor Exportatoare de Petrol - OPEC - scaderea preturilor la petrol, la doar patru zile de la lansarea pe Twitter a informatiei cu privire la o solicitare similara facuta regelui saudit, informeaza Mediafax.„Monopolul…

- Prețurile petrolului au urcat ușor vineri, pe fondul temerii legate de sancțiunile aplicate de Statele Unite impotriva Iranului, care amenința scoaterea de pe piața internaționala a unui volum substanțial de petrol intr-un moment in care cererea globala crește, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Țițeiul…

