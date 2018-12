Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, vineri, organizarea unor audieri in Congresul Statelor Unite pe tema deciziei presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si de reducere a prezentei militare in Afganistan, relateaza Mediafax."Este absolut necesar ca in Congres…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat spontan decizia de retragere a trupelor americane din Siria, fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate, afirma oficiali citati de agentia Associated Press, relateaza Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue lupta impotriva jihadistilor, a relatat vineri cotidianul turc Hurriyet, relateaza Agerpres…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue...

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue lupta impotriva jihadistilor, a relatat vineri cotidianul turc Hurriyet, relateaza AFP. Convorbirea…

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…