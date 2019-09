Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat in mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta CNN preluat de mediafax.Vezi și: Oamenii de știința au facut o DECOPERIRE EPOCALA: Europa…

- Corespondenți ai presei franceze la Washington și New York confirma informațiile potrivit carora opoziția din Congresul american continua demersurile pentru o posibila destituire a lui Donald Trump, cu un an și ceva inaintea alegerilor prezidențiale la care actualul președinte și-a anunțat candidatura…

- Democratii americani au anuntat, miercuri, deschiderea unei anchete parlamentare asupra propunerii lui Donald Trump de a organiza urmatorul summit al G7 intr-unul din cluburile sale de golf din Florida, pe care o considera "ingrijoratoare", noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Interesele financiare personale…

- 'Dictatura lui Nicolas Maduro trebuie sa inceteze pentru ca Venezuela sa aiba un viitor stabil, democratic si prosper', se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe. 'Asa cum administratia Trump a explicat clar: toate optiunile sunt pe masa. SUA vor utiliza toate instrumentele adecvate pentru a…

- 'Toate proprietatile si interesele guvernului Venezuelei din SUA sunt blocate si nu pot fi transferate, platite, exportate, retrase sau utilizate in alt mod', se mentioneaza in ordinul executiv. 'Am determinat ca este necesar sa blocam proprietatile guvernului Venezuelei din cauza continuarii…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in comisiile pentru Afaceri judiciare și pentru Serviciile de informații ale Camerei Reprezentanților ca raportul sau privind ingerința rusa in prezidențialele din 2016 nu l-a exonerat in totalitate de raspundere pe Donald Trump, in special de suspiciunea…

- "Concluziile arata ca presedintele nu a fost disculpat de unele acte pe care le-ar fi comis", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor. La intrebarea daca "l-a exonerat total pe presedinte", el a raspuns "nu". El a mai subliniat…

- Președintele american Donald Trump a solicitat inceperea unei investigații privind taxa pe care Franța planuiește sa o impuna asupra companiilor de tehnologie, o mișcare care ar putea duce la tarife de retorsiune, scrie BBC New s.