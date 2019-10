Donald Trump denunţă o "lovitură de stat": Pe măsură ce aflu mai multe... Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare zi, ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o procedura de destituire, este o LOVITURA DE STAT care urmareste sa puna mana pe puterea poporului, pe votul sau, pe libertatile sale, pe al doilea amendament (al Constitutiei), pe religia sa, pe armata sa, pe zidul sau de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

