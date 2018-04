Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat din nou, marti seara, deficitul comercial in relatia dintre Statele Unite si China, subliniind insa ca are un "foarte mare respect" pentru omologul sau de la Beijing, Xi Jinping.

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Administratia Trump insista in cadrul negocierilor cu China pentru tarife mai mici pentru masini si cere deschiderea pietei serviciilor financiare si pentru jucatori americani, acestea fiind conditiile presedintelui SUA in discutiile purtate pentru diminuarea tensiunilor comerciale care au zguduit…

- Donald Trump nu se teme de un posibil razboi comercial cu China si nu are in plan sa renunte la planurile sale tarifare, a declarat, duminica, Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, intr-un interviu acordat pentru Fox News. ”Vom implementa planurile noastre tarifare. Lucram…

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Presedintele american Donald Trump a declansat o ofensiva comerciala impotriva Chinei, convins, totodata, ca va pastra "prietenia" pe care pretinde ca o are cu omologul sau de la Beijing, Xi Jinping. O...

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sustinut, marti, un discurs nationalist la incheierea sesiunii anuale a Parlamentului de la Beijing, avertizand ca inamicii tarii vor fi confruntati cu hotarare, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Procurorul special Robert Mueller, care incearca sa afle daca Moscova s-a amestecat in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite, investigheaza, intre altele, eforturile lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv din Rusia si China, in timpul perioadei de…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump.

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga