- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. Sanders anuntase, cu putin timp inainte, ca a doua intalnire intre presedintele american…

- Presedintele Donald Trump a decis sa anuleze deplasarea, saptamana viitoare, a delegatiei americane la Forumul de la Davos din cauza "shutdown"-ului care blocheaza guvernul federal, a anuntat joi Casa Alba, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Din respect pentru cei 800.000 angajati americani…

- Premierul britanic Theresa May si-a anulat participarea la Forumul Economic de la Davos (Elvetia), programat pentru saptamana 21-25 ianuarie. May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru…

- "La ora actuala nu excludem nimic, insa nu exista vreo decizie. Salutam intr-adevar modificarea atmosferei la Davos (la adresa reprezentantei Rusiei la forum) si intr-adevar exista invitatii mai vechi, mereu reinnoite, pentru Putin de a veni la Davos", a subliniat Peskov. In noiembrie au aparut…

- Casa Alba nu va mai incerca sa revoce acreditarea de presa a reporterului CNN, Jim Acosta, dar va inaspri regulile pentru reporteri, in urma altercatiei jurnalistului cu presedintele american Donald Trump, informeaza marti dpa. "In aceasta dupa-amiaza i-am notificat pe Jim Acosta si CNN ca permisul…