Donald Trump declară că SUA nu au fost implicate în eşecul unei rachete iraniene "Statele Unite ale Americii nu au fost implicate in accidentul catastrofal din timpul pregatirilor de final ale lansarii Safir SLV de la centrul de lansare din Semnan din Iran" a scris Trump pe Twitter.



Racheta a explodat joi pe rampa de lansare a unui centru spatial din nordul Iranului, informatie furnizata de autoritatile iraniene si confirmata de surse oficiale americane.



SUA au avertizat Iranul impotriva lansarii de rachete deoarece se tem ca tehnologia folosita pentru lansarea pe orbita a satelitilor ar putea permite Teheranului accesul la capabilitati ale rachetelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

