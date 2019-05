Donald Trump declanşează iadul: preşedintele SUA trimite trupe împotriva Iranului "Vrem sa avem protectie in Orientul Mijlociu. Intentionam sa trimitem un numar relativ mic de trupe, in principal cu rol de protectie", a declarat Donald Trump de la Casa Alba, inainte de inceperea unei vizite in Japonia. "Niste oameni foarte talentati se deplaseaza chiar acum spre Orientul Mijlociu. Si vom vedea ce se intampla", a precizat presedintele Statelor Unite, potrivit stiripesurse.ro.



Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat joi ca presedintele Donald Trump evalueaza "zilnic" capabilitatile militare din Orientul Mijlociu. "Evaluam riscurile, asigurandu-ne ca avem fortele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

