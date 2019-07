Constantean la carma Senatului timp de patru zile. Cine este si care e motivul

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 552 din 4 iulie a fost publicata Decizia privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 5 8 iulie 2019.Astfel, in perioada mai sus mentionata, conducerea Senatului va fi asigurata de senatorul… [citeste mai departe]