Donald Trump dă vina pe democraţi pentru moartea copiilor imigranţi aflaţi n custodia autorităţilor Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 decembrie 2018



Moartea a doi minori din Guatemala aflati în custodia autoritatilor americane, o fetita de sapte ani si un baiat de opt ani, dupa ce intrasera pe teritoriul SUA, a provocat indignare si emotie în tara si în lumea întreaga.



Guatemala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — Donald J. Trump (@) 29 decembrie 2018a doi minori dinînamericane, o fetita de sapte ani si un baiat de opt ani, dupa ce intrasera pe teritoriul SUA, a provocat indignare si emotie în tara si în lumea întreaga.

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a imputat democratilor, sambata, "stricta" responsabilitate a mortii copiilor imigranti aflati in custodia autoritatilor SUA, dupa decesul a doi minori din Guatemala si in plina disputa politica legata de blocajul administratiei federale ('shutdown'),…

- Un baietel de opt ani din Guatemala a murit în custodia autoritatilor americane în apropiere de frontiera cu Mexic, a anuntat marti un oficial, fiind al doilea caz de deces al unui imigrant minor în custodia SUA în aceasta luna,

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti ca inchiderea partiala a activitatii guvernului federal va dura pana cand solicitarea sa privind finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul va primi raspuns favorabil, transmite Reuters. Administratia federala americana s-a inchis…

- ....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!— Donald J. Trump…

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…

- ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce nu vreau este ca acesti oameni sa arunce cu pietre'', a precizat el. Migrantii care vor face acest lucru vor fi ''arestati foarte mult timp", a mentionat Trump din gradinile Casei Albe.Trump a declarat joi…

- ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce nu vreau este ca acesti oameni sa arunce cu pietre'', a precizat el. Migrantii care vor face acest lucru vor fi ''arestati foarte mult timp", a mentionat Trump din gradinile Casei Albe. El a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti latino-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise…