Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.



Principala prioritate pentru cele 29 de state membre este, din nou, "amenintarea" rusa, insa presedintele SUA are in minte un singur lucru cand vine vorba de NATO: o mai buna impartire a "poverii" intre aliati, astfel ca statele europene sa contribuie mai mult la apararea comuna in loc sa conteze, cum sustine Trump, pe fabuloasele cheltuieli militare…