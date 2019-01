Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta in legatura cu acesta. In fata acestor minciuni, multi oameni de bine (...) cred aceste absurditati", le-a declarat James Comey jurnalistilor pe culoarele Congresului de la Washington.…

- FBI a inceput anchetarea a patru americani in iulie 2016 in cazul interventiei Rusiei in alegerile prezidentiale din acelasi an, a declarat fostul director James Comey, conform news.ro .Comey a sugerat ca investigatiile urmareau legaturile dintre Rusia si campania presedintelui american Donald…

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 va continua, in pofida schimbarilor recente de la nivelul Departamentului de Justitie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, transmite dpa. ''Este vorba de continuitate,…

- Un suspect a fost arestat de Biroul Federal de Investigații (FBI), in apropiere de Miami, in cadrul anchetei cu privire la colete suspecte-capcana adresate unor personalitati democrate si critici ai presedintelui american Donald Trump.