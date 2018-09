Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez vrea o relatie "civilizata" cu Statele Unite, in ciuda embargoului impus din 1962, a declarat duminica presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, potrivit AFP. Vorbind cu jurnalistii cubanezi la sosirea sa la New York, Diaz-Canel a spus ca va denunta, in discursul sau in fata Adunarii…

- Administrația Prezidențiala a dat publicitații programul președintelui Klaus Iohannis la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, care are loc in orașul New York. Klaus Iohannis va participa la recepția tradiționala oferita de șeful de la Casa Alba, Donald Trump, și prima doamna a Americii,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca ''incearca sa influenteze'' alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat ''represalii'' la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a

- Ministerul chinez de Externe a afirmat marti ca este profund dezamagit de "continutul negativ" la adresa Chinei din actul promulgat de presedintele american Donald Trump privind bugetul apararii SUA pentru 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul chinez de Externe a afirmat…

- Alejandra Juarez este casatorita cu un militar american care a votat pentru Donald Trump, dar acum a fost forțata sa paraseasca soțul și cele doua fiice de 16 și 9 ani, pentru a pleca in Mexic, deoarece administrația americana i-a interzis șederea in țara, dupa 20 de ani petrecuți in Statele Unite,…

- Guvernul de la Beijing a declarat ca nu isi devalorizeaza propria moneda pentru a da un impuls exporturilor si ca valoarea monedei lor este data de fortele pietelor, scrie Reuters. Spusele chinezilor vin dupa ce Washington-ul spus ca monitorizeaza slabiciunile valutei chinezesti, actiune…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes, in contextul recentelor critici ale Rusiei la adresa sistemului de aparare…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…