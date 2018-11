Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a dat o lovitura neasteptata sefei Executivului de la Londra, Theresa May. Seful Casei Albe a criticat acordul „divortului“ dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana exact in momentul in care premierul britanic face eforturi sustinute pentru a-si convinge…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comertul intre Washington si Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a aplicat o lovitura dura sperantelor premierului britanic Theresa May de a trece proiectul Brexit prin Parlament, spunand ca acordul pare „o afacere foarte buna pentru UE,” ce ar impiedica schimburile comerciale dintre Regatul Unit si SUA.

- Premierul britanic Theresa May a afirmat joi ca textul unei declaratii politice privind viitoarele relatii post-Brexit intre Londra si Uniunea Europeana este 'acordul corect pentru Regatul Unit' si reflecta dorinta majoritatii de 52% dintre britanici care a votat pentru iesirea tarii lor…

- Uniunea Europeana, de exemplu, pare sa fie abordata ca un concurent major al SUA si tratata ca atare. La o intalnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus ca asteapta ca Regatul Unit sa iasa din UE pentru a incheia cu acesta “un accord mare si ambitios”. Nu este doar o confirmare a…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

