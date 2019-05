Cota popularitatii lui Trump depseste pragul de 45% pentru prima oara de cand s-a instalat la Casa Alba in 2017. Potrivit ultimelor date publicate de Gallup, 46% dintre americani aproba actiunea presedintelui lor - fata de 50% care o dezaproba.



Aceste date sun publicate dupa publicarea unei serii de indicatori buni economici si publicarea raportului procurorului special Robert Mueller, care a conchis o absenta a unei complicitati intre echipa lui Trump si Rusia in alegerile prezidentiale americane din 2016.



Ele au la baza o ancheta efectuata in perioada 17-30 aprilie, inaintea…