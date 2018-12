Stiri pe aceeasi tema

- Mandarinele - o raritate in Coreea de Nord - au fost transportate la Phenian de pe insula de sud Jeju, unde au fost produse, cu patru zboruri, ultimul prevazut luni dupa-amiaza (ora locala). Fructele au fost livrate in urma trimiterii in Sud a doua tone de ciuperci de pin de catre liderul nord-coreean…

- Statele Unite au promis luni sa exercite o presiune ”implacabila”, pentru a determina Iranul sa i se plieze, care intentioneaza ”sa ocoleasca cu mandrie” sanctiunile drastice reimpuse de Washington sectoarelor petrolier si financiar iraniene, relateaza AFP, informeaza News.ro.Seful diplomatiei…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Participantii au scandat sloganuri impotriva SUA, Israelului si Arabiei Saudite.Manifestatia au avut loc la 39 de ani de la ocuparea ambasadei SUA la Teheran de catre studenti iranieni fundamentalisti, eveniment care a cauzat o grava criza diplomatica. Citeste si Iranul inaugureaza…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou ca va impune taxe suplimentare la importuri din China in valoare de 267 de miliarde de dolari, sugerand ca Beijingul nu este pregatit sa ajunga la o intelegere comerciala cu Washingtonul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aceasta decizie poate dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a aratat marti "deranjat si profund dezamagit" de anuntul privind un mecanism european menit sa permita tarilor si companiilor straine sa scape de sanctiunile Statelor Unite contra Iranului, transmite AFP. Acest mecanism a fost devoalat luni seara de catre…

- Iranul a respins oferta SUA pentru noi negocieri, sustinand ca Washingtonul a incalcat termenii vechiului acord nuclear din 2015, scrie Reuters conform News.ro . Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, trimisul special al Statelor Unite in Iran,…