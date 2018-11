Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a revenit la politica de disuasiune si considera Rusia "inamic", a afirmat, joi, Alexander Grusko, adjunct al ministrului rus de Externe, exprimand regret ca NATO a revenit la aceasta abordare.

- Judecatorul Cristi Danilet expune, pe contributors.ro, mai multe argumente în sustinerea afirmatiilor sale. “(…)Poate unii se bucura de rezultat. Eu nu. Pentru ca toata mișcarea din anul 2015 cu strânsul celor trei milioane de semnaturi a fost o tevatura care…

- Alegatorii din Quebec au adus luni pentru prima oara la putere Coalitia "Un viitor pentru Quebec" (CAQ), un partid creat in 2011 care doreste reducerea dimensiunii statului si a imigratiei si a carui victorie pune capat la circa 15 ani de guvernare liberala aproape neintrerupta, transmite AFP, citat…

- Cetatenii Macedoniei vor decide duminica viitorul tarii lor, fiind chemati la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca sunt de acord cu schimbarea denumirii tarii lor in Macedonia de Nord, care ar pune capat unei dispute de zeci de ani cu Grecia vecina, relateaza AP.

- Romanii sunt așteptați pe parcursul a doua zile, in 6 si 7 octombrie, la urne pentru a vota revizuirea Constituției. Scrutinul se va desfașura intre orele 7.00 si 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a cetatenilor cu drept de vot. Intrebarea adresata alegatorilor la referendum va fi “Sunteti…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de un alt model de fundamentare al politicilor europene, in conditiile in care funcția de stabilizare macroeconomică la nivelul uniunii trebuie să aibă în vedere in special interesele statelor afectate de deficit…

- La urmatorul congres al Partidului Liberal Democrat ar putea fi modificat statutul în privința acceptarii unionismului sau ar putea fi gasita o formulare mai diplomatica privind opțiunile unioniste. Declarația a fost facuta de primarul de Cimișlia, Gheorghe Railean, membru al PLDM, în…