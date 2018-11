Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca va ajunge in curand la o intelegere privind comertul cu China, adaugand ca au fost facute progrese mari in rezolvare diferentelor celor doua tari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in Consulatul saudit de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul de la…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris, pe Twitter, ca Apple Inc. ar trebui sa-si mute productia din China in Statelor Unite, daca doreste sa evite noile taxe impuse importurilor de produse chinezesti, transmite Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP."China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Presedintele american a declarat in acest interviu acordat luni ca se teme ca anchetatorii ar putea sa-i compare marturia cu cele ale altor persoane interogate de echipa lui Mueler, precum fostul director al politiei federale (FBI) James Comey, foarte critic la adresa lui Trump, cu scopul de a gasi…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters.Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

