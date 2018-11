Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters. 'Ramanem preocupati in ceea ce priveste ingerintele…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat din nou ca va impune taxe suplimentare la importuri din China in valoare de 267 de miliarde de dolari, sugerand ca Beijingul nu este pregatit sa ajunga la o intelegere comerciala cu Washingtonul, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte, luni, noi taxe de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru importurile din China, au declarat surse oficiale din Administratia SUA, citate de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au progresat in negocierile comerciale cu China, insa Washingtonul nu este dispus sa ajunga la o intelegere impusa de Beijing, relateaza site-u agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a postat miercuri un mesaj pe Twitter conform caruia China este responsabila de spargerea contului de email al candidatei democrate Hillary Clinton si publicarea mesajelor, fara sa ofere mai multe detalii, relateaza Reuters.