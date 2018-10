Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis joi pentru prima data ca jurnalistul saudit disparut Jamal Khashoggi este foarte probabil mort, amenintand Riadul cu consecinte "foarte grave" daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. "Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist",…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Presedintele american Donald Trump a estimat ca Arabia Saudita s-ar putea afla in spatele disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca, daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o 'pedeapsa severa' Riadului, transmit sambata Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Pentru moment, ei (sauditii)…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in Consulatul saudit de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul de la…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

