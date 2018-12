Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea americanilor considera ca presedintele american Donald Trump este vinovat pentru blocarea partiala a activitatii Guvernului federal, in urma unei dispute privind bugetul de finantare pentru zidul de la granita cu Mexic, se arata intr-un sondaj publicat joi, relateaza Reuters.

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca blocarea partiala a Guvernului federal va continua pâna se va gasi o solutie privind finantarea constructiei zidului de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Dupa saptamani de discuții intre președintele Donald Trump și liderii Congresului, activitatea anumitor sectoare ale guvernului Statelor Unite s-a oprit la sfarșitul acestei saptamani, dupa ce negociatorii au nu au putut ajunge la un acord pentru a menține finanțarea integrala a guvernului, informeaza…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta sambata, dupa blocarea partiala a activitatii Guvernului american, ca serviciile pentru pasapoarte si vize „vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor“.

- Stephen Miller, consilier important al lui Donald Trump, a afirmat ca administratia prezidentiala este dispusa sa opreasca activitatea guvernului pentru a obtine finantare pentru a construi zidul promis la granita dintre SUA si Mexic, scrie The Guardian, conform news.ro.Democratii, ca raspuns,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opozitiei din Camera Reprezentantilor, in conditiile in care rezultatele partiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anuntat Drew Hammill, adjunctul sefului de cabinet al lui Pelosi.