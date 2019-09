Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a confirmat sambata moartea lui Hamza Bin Laden, fiul preferat al lui Osama Bin Laden prezentat drept mostenitorul liderului Al-Qaeda, si al carui deces a fost anuntat la sfarsitul lunii iulie de mass-media americane, scrie AFP, conform news.ro."Hamza Bin Laden, inaltul responsabil…

- Talibanii au lansat un atac cu rachete in apropiere de ambasada SUA din Afganistan in ziua in care Statele Unite comemoreaza 18 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. O racheta a lovit miercuri un zid al ministerului afgan al Apararii, in apropierea ambasadei americane, scrie AP. "O racheta a…

- Armata sud-coreeana a anuntat o noua lansare de 'proiectile' - termen cu care numeste in general rachetele balistice cu raza scurta de actiune -, marti dimineata, din centrul Coreii de Nord. Aceste proiectile au zburat circa 330 de kilometri dupa care s-au prabusit in Marea Japoniei. Agentia…

- Prețul aurului a facut, miercuri, un salt semnificativ, depașind un nou nivel record. Astfel, preţul gramului de aur a crescut de la 209.6761 lei la 211.5392 lei. Acesta este un nou nivel record, atins a opta oară în luna august, pe fondul creşterii instabilităţii pe pieţele…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni. Potrivit postului Haberturk, Erdogan…