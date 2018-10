Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca în prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a descris discuțiile pe care le-a avut cu secretarul de Stat american Mike Pompeo ca fiind "productive și extraordinare", a relatat luni agenția de stat KCNA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Kim Jong-un și Mike Pompeo au fost de acord sa organizeze un…

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Noul summit dintre cele doua Coreei va fi un test decisiv pentru o noua intalnire pe care Kim i-a propus-o recent presedintelui american, Donald Trump, oferind indicii privind seriozitatea lui liderului de la Phenian in ceea ce priveste denuclearizarea Coreei de Nord, angajament pe care si l-a luat…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.