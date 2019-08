Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump i-a surprins pe jurnaliștii prezenți la Casa Alba prin decizia de a raspunde întrebarilor, deși acest moment nu era prevazut în agenda întâlnirii.

- Klaus Iohannis in dialog cu președintele SUA, Donald Trump, in Biroul Oval de la Casa Alba. Ambii președinți au facut declarații și și-au aratat emoția și placerea de a se reintalni intr-o formula euroatlantica prioritizata in jurul securatații, a vizelor și a angajamentului fața de cetațeni.

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, il va primi pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 20 august, anunta marti intr un comunicat presedintia americana, potrivit Agerpres.Cei doi lideri vor discuta despre cea mai buna abordare a provocarilor de securitate comune cu care se confrunta SUA…