Donald Trump, comparat cu J.R. Ewing

- Actrita Linda Gray, cunoscuta pentru rolul Sue Ellen din serialul ''Dallas'', l-a comparat pe presedintele american Donald Trump cu sotul sau din film, JR Ewing, un magnat al petrolului si personaj negativ in celebra serie de televiziune, relateaza joi Press Association. …

- Kanye West și-a șters toate conturile de pe rețelele de socializare in urma criticilor pe care le-a primit din cauza declarațiilor lui cu tenta politica. Rapperul american și-a dezactivat toate conturile de pe rețelele de socializare dupa valul de critici ale utilizatorilor, ca reacție la discursul…

- Serviciul de la Casa Alba nu pare lucrativ pentru fostul magnat imobiliar, judecand dupa clasamentul Forbes. Presedintele SUA ramane totusi pe locul 259 al bogatilor Americii, dar a cazut 11 locuri in acest clasament in raport cu 2017. In perioada 2017-2018, averea lui Donald Trump a ramas practic neschimbata:…

- Convorbiri Klaus Iohannis - Rick Perry Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, cu secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick Perry, despre importanta unui proces legislativ transparent, predictibil, corect si stabil pentru atragerea investitiilor straine în România,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP, conform…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…