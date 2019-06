Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este increzator ca se va gasi o soluție buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza agenția Dpa, potrivit mediafax.Irlanda va fi "intr-o stare grozava" dupa Brexit, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a facut, vineri, apel impotriva unui ordin judecatoresc care permite bancii Deutsche Bank si corporatiei Capital One Financial sa transmita parlamentarilor democrati rapoartele operatiunilor sale financiare, informeaza Reuters. Donald Trump a cerut unei instante de…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind inchiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia in considerare trimiterea mai multor „soldați inarmați”, relateaza Reuters.„O caravana cu peste 20.000 de migranți circula prin Mexic.…

- China, unul dintre principalii importatori de petrol iranian, a protestat marti fata de decizia SUA de a sanctiona tarile care continua sa cumpere titei de la Teheran, informeaza AFP. 'China isi exprima opozitia ferma fata de sanctiunile unilaterale ale SUA', a declarat in fata…

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" impotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta ii asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 intr-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa Alba duminica, dupa ce mai multi alesi democrati s-au declarat scandalizati,…

- Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut ca a trecut de doua ori ilegal frontiera in SUA, cand era mai tanar, pentru a munci, relateaza marti dpa potrivit Agerpres. "Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta", a declarat ministrul Securitatii…