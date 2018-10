Donald Trump, comemorare la sinagoga din Pittsburgh Trump, care este insotit de asemenea de fiica sa Ivanka si ginerele sau Jared Kushner, a aprins lumanari pentru fiecare dintre cele 11 victime ale atacului care a zguduit America. Robert Bowers, americanul in varsta de 46 de ani acuzat de masacrul de la o sinagoga din Pittsburgh a comparut luni pentru prima oara in fata instantei, incatusat si asezat intr-un carucior cu rotile, relateaza agentiile internationale de presa. Bilanț tragic: 11 morți Bowers, avand asupra sa mai multe arme, a deschis focul sambata asupra credinciosilor de la o sinagoga. Atacul a durat 20 de minute si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Trump, care este insotit de asemenea de fiica sa Ivanka si ginerele sau Jared Kushner, a aprins lumanari pentru fiecare dintre cele 11 victime ale atacului care a zguduit America. Robert Bowers, americanul in varsta de 46 de ani acuzat de masacrul de la o sinagoga din Pittsburgh a comparut luni pentru…

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa Melania au sosit marti dupa-amiaza la sinagoga ''Copacul Vietii'' din Pittsburgh, statul Pennsylvania, unde a avut loc sambata cel mai grav atac antisemit din Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. Trump, care este insotit de asemenea…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Barbatul care a ucis sambata 11 persoane si a ranit alte sase deschizand focul asupra credinciosilor intr-o sinagoga din Pittsburgh, Pennsylvania, a fost inculpat pentru 29 de capete de acuzare pentru crime federale, potrivit unui comunicat oficial, relateaza AFP. Intre capetele de acuzare formulate…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

- Cel putin patru persoane au fost ucise sambata intr un incident armat in apropierea unei sinagogi din orasul american Pittsburgh, statul Pennsylvania, au informat mass media din SUA, relateaza AFP, citat de Agerpres.Se pare ca exista mai multe victime, a scris presedintele Donald Trump pe Twitter, cerand…

- Un atacator a deschis sambata focul intr-o sinagoga din orașul Pittsburgh din statul american Pennsylvania, ranind mai multe persoane, conform primelor informații primite de la polițiști, relateaza BBC.Conform primelor informații, sunt cel puțin 8 morți. Citește și: Informații importante!…