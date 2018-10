Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite, relateaza The Associated Press.

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Presedintia SUA elaboreaza o ordonanta executiva prin care presedintele Donald Trump va putea impune sanctiuni strainilor care efectueaza ingerinte in procesul electoral american, un demers care intervine pe fondul criticilor privind toleranta fata de actiunile Rusiei, relateaza Washington Post.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este „foarte ingrijorat“ de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite.